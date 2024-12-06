Президент России Владимир Путин встретился в Минске во Дворце независимости с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лидер РФ приехал из аэропорта на «Аурусе», Лукашенко встретил Путина внутри дворца, неподалёку от входа.

Путин встретился с Лукашенко в Минске. Видео © Life.ru

Политики пожали друг другу руки, обнялись и кратко переговорили на ходу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что, помимо участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства, Путин и Лукашенко пообщаются с глазу на глаз.