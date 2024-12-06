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6 декабря, 11:50

Путин встретился с Лукашенко в Минске

Президент России Владимир Путин встретился в Минске во Дворце независимости с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лидер РФ приехал из аэропорта на «Аурусе», Лукашенко встретил Путина внутри дворца, неподалёку от входа.

Путин встретился с Лукашенко в Минске. Видео © Life.ru

Политики пожали друг другу руки, обнялись и кратко переговорили на ходу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что, помимо участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства, Путин и Лукашенко пообщаются с глазу на глаз.

Песков оценил возможность размещения «Орешника» в Белоруссии
Песков оценил возможность размещения «Орешника» в Белоруссии

Напомним, сегодня Путин прибыл в Минск. Это последняя зарубежная поездка российского лидера в текущем году, однако не последняя встреча с Лукашенко. В конце года белорусский президент должен приехать в РФ на неформальный саммит глав СНГ.

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Life.ru

Никита Никонов
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