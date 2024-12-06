«Орешник» (ракета)
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6 декабря, 11:25

Песков оценил возможность размещения «Орешника» в Белоруссии

Песков: Решения по размещению «Орешника» в Белоруссии принимают только лидеры

Только президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут решить вопрос размещения российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на территории республики. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков.

«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласится ли Москва на размещение «Орешника» в Белоруссии, если Минск об этом попросит.

Глава Роскосмоса обещал сделать «Орешник» настолько мощным, насколько нужно
Глава Роскосмоса обещал сделать «Орешник» настолько мощным, насколько нужно

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что никто из граждан страны не знал о разработке подобной ракеты «Орешник». Новейшее оружие создавалось без огласки. Представитель Кремля заявил, что и на данный момент россияне не знают о подготовке и создании грядущих вооружений.

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Life.ru

Александр Юнашев
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