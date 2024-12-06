Песков оценил возможность размещения «Орешника» в Белоруссии

Только президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут решить вопрос размещения российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на территории республики. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков.

«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласится ли Москва на размещение «Орешника» в Белоруссии, если Минск об этом попросит.