Песков оценил возможность размещения «Орешника» в Белоруссии
Песков: Решения по размещению «Орешника» в Белоруссии принимают только лидеры
Только президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут решить вопрос размещения российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на территории республики. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков.
«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласится ли Москва на размещение «Орешника» в Белоруссии, если Минск об этом попросит.
Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что никто из граждан страны не знал о разработке подобной ракеты «Орешник». Новейшее оружие создавалось без огласки. Представитель Кремля заявил, что и на данный момент россияне не знают о подготовке и создании грядущих вооружений.
Life.ru