Песков: Участников неформального саммита СНГ ждут культурная программа и подарки
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился информацией об организации досуга на встрече руководителей государств Содружества, проходящей под Санкт-Петербургом. По его словам, помимо деловой части, высокопоставленным гостям подготовили развлекательные мероприятия и сувениры на память о визите. Спикер администрации президента отметил, что лидерам стран-участниц предложат особую программу культурных событий в рамках неофициального саммита.
«Конечно, всегда так было, это протокольный принцип. Конечно, будут подарки. <...> Поскольку это неформальная встреча, саммит СНГ предновогодний, культурная программа предусмотрена», — сказал представитель Кремля, добавив, что детали Кремль раскрывать не будет.
Как обычно в завершении года Северная столица России принимает лидеров стран СНГ на неофициальной встрече высокого уровня. Президент РФ уже направил приглашение главе Беларуси принять участие в предстоящем мероприятии. Кроме того, руководитель армянского правительства Пашинян получил приглашение присоединиться к встрече глав государств Содружества, запланированной на последнюю неделю декабря в городе на Неве.
Life.ru