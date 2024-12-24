Песков: Участников неформального саммита СНГ ждут культурная программа и подарки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился информацией об организации досуга на встрече руководителей государств Содружества, проходящей под Санкт-Петербургом. По его словам, помимо деловой части, высокопоставленным гостям подготовили развлекательные мероприятия и сувениры на память о визите. Спикер администрации президента отметил, что лидерам стран-участниц предложат особую программу культурных событий в рамках неофициального саммита.

«Конечно, всегда так было, это протокольный принцип. Конечно, будут подарки. <...> Поскольку это неформальная встреча, саммит СНГ предновогодний, культурная программа предусмотрена», — сказал представитель Кремля, добавив, что детали Кремль раскрывать не будет.