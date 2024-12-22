Стали известны планы Путина на следующую неделю
На следующей неделе Путин примет участие в неформальном саммите стран СНГ
Предновогодняя неделя для президента России Владимира Путина обещает быть насыщенной. 25-26 декабря глава государства примет участие в неформальном саммите стран СНГ, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Планы Путина на следующую неделю. Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»
Российский лидер также посетит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, президент проведёт совещание по экономике и поздравит российских спасателей с профессиональным праздником.
Сегодня, 22 декабря, Путин в режиме ВКС открыл ряд транспортных объектов в РФ. Речь идёт об аэропортах в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах, а также ряде дорог. Глава государства открыл движение на новых участках трассы М-12 в Татарстане и Башкирии. Новые автодороги в разы улучшат транспортную доступность в регионе, дадут возможность дальнейшего развития и разгрузят дорожную сеть агломераций. Кроме того, было запущено движение на новом участке ЦКАД в Подмосковье.
Life.ru