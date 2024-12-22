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Регион
22 декабря, 12:48

Стали известны планы Путина на следующую неделю

На следующей неделе Путин примет участие в неформальном саммите стран СНГ

Предновогодняя неделя для президента России Владимира Путина обещает быть насыщенной. 25-26 декабря глава государства примет участие в неформальном саммите стран СНГ, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Планы Путина на следующую неделю. Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»

Российский лидер также посетит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, президент проведёт совещание по экономике и поздравит российских спасателей с профессиональным праздником.

За шесть лет в России отремонтировали более 150 тысяч километров дорог
За шесть лет в России отремонтировали более 150 тысяч километров дорог

Сегодня, 22 декабря, Путин в режиме ВКС открыл ряд транспортных объектов в РФ. Речь идёт об аэропортах в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах, а также ряде дорог. Глава государства открыл движение на новых участках трассы М-12 в Татарстане и Башкирии. Новые автодороги в разы улучшат транспортную доступность в регионе, дадут возможность дальнейшего развития и разгрузят дорожную сеть агломераций. Кроме того, было запущено движение на новом участке ЦКАД в Подмосковье.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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