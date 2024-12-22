Стали известны планы Путина на следующую неделю

Предновогодняя неделя для президента России Владимира Путина обещает быть насыщенной. 25-26 декабря глава государства примет участие в неформальном саммите стран СНГ, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».