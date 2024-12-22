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Регион
22 декабря, 11:36

За шесть лет в России отремонтировали более 150 тысяч километров дорог

Путин: Доля приведённых в порядок дорог в городах по итогам года достигнет 85%

Открывая по видеосвязи объекты транспортной инфраструктуры президент России Владимир Путин рассказал, что доля отремонтированных дорог в крупнейших городских агломерациях по итогам года достигнет 85%. Региональные автотрассы также приведут в порядок — целевой показатель будет 54%.

«Доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, составит 54%, что на 4% выше планового значения», — сообщил российский лидер.

Глава государства также отметил, что за последние годы в сфере дорожного строительства сделано многое. За 6 лет реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог.

«По итогам текущего года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя — 85%. Это хороший результат», — поделился президент.

Путин в режиме ВКС открывает ряд транспортных объектов в РФ
Путин в режиме ВКС открывает ряд транспортных объектов в РФ

Ранее Путин заявил, что дороги в России строятся хорошими темпами. На встрече, посвящённой запуску ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры страны глава государства отметил, что в РФ активно продолжается строительство дорог. Он выразил благодарность всем специалистам, которые трудятся над этими проектами, подчёркивая их высокий профессионализм и значительный вклад.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Алена Пенчугина
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