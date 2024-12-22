За шесть лет в России отремонтировали более 150 тысяч километров дорог
Путин: Доля приведённых в порядок дорог в городах по итогам года достигнет 85%
Открывая по видеосвязи объекты транспортной инфраструктуры президент России Владимир Путин рассказал, что доля отремонтированных дорог в крупнейших городских агломерациях по итогам года достигнет 85%. Региональные автотрассы также приведут в порядок — целевой показатель будет 54%.
«Доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, составит 54%, что на 4% выше планового значения», — сообщил российский лидер.
Глава государства также отметил, что за последние годы в сфере дорожного строительства сделано многое. За 6 лет реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог.
«По итогам текущего года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя — 85%. Это хороший результат», — поделился президент.
Ранее Путин заявил, что дороги в России строятся хорошими темпами. На встрече, посвящённой запуску ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры страны глава государства отметил, что в РФ активно продолжается строительство дорог. Он выразил благодарность всем специалистам, которые трудятся над этими проектами, подчёркивая их высокий профессионализм и значительный вклад.
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