Путин в режиме ВКС открывает ряд транспортных объектов в РФ

Так, будет запущено движение транспорта по автомобильной дороге А-289, соединяющей Краснодар со Славянском-на-Кубани и Темрюком, а также по дороге А-290, которая связывает Новороссийск и Керчь. В дополнение к этому, начнётся эксплуатация обхода деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также обходов для Нижнекамска и Набережных Челнов. Кроме того, движение откроется на Витебской развязке Западного скоростного диаметра, которая представляет собой первый этап реализации Широтной магистрали скоростного движения.