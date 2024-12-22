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Регион
22 декабря, 10:53

Путин в режиме ВКС открывает ряд транспортных объектов в РФ

Глава государства Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. В частности, речь идёт об аэропортах в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах, а также ряде дорог.

Путин в режиме ВКС открывает ряд транспортных объектов в РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Так, будет запущено движение транспорта по автомобильной дороге А-289, соединяющей Краснодар со Славянском-на-Кубани и Темрюком, а также по дороге А-290, которая связывает Новороссийск и Керчь. В дополнение к этому, начнётся эксплуатация обхода деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также обходов для Нижнекамска и Набережных Челнов. Кроме того, движение откроется на Витебской развязке Западного скоростного диаметра, которая представляет собой первый этап реализации Широтной магистрали скоростного движения.

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Тем временем Министерство транспорта России инициировало проект, согласно которому все дороги страны должны получить уникальные названия. В настоящее время только федеральные трассы, такие как М-8 «Холмогоры», М-12 «Восток» и Р-504 «Колыма», имеют закреплённые имена. Ведомство предлагает расширить эту практику на региональные и местные дороги, а также на те, что принадлежат частным владельцам.

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Life.ru

Оксана Попова
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