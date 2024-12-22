Путин в режиме ВКС открывает ряд транспортных объектов в РФ
Глава государства Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. В частности, речь идёт об аэропортах в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах, а также ряде дорог.
Путин в режиме ВКС открывает ряд транспортных объектов в РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Так, будет запущено движение транспорта по автомобильной дороге А-289, соединяющей Краснодар со Славянском-на-Кубани и Темрюком, а также по дороге А-290, которая связывает Новороссийск и Керчь. В дополнение к этому, начнётся эксплуатация обхода деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также обходов для Нижнекамска и Набережных Челнов. Кроме того, движение откроется на Витебской развязке Западного скоростного диаметра, которая представляет собой первый этап реализации Широтной магистрали скоростного движения.
Тем временем Министерство транспорта России инициировало проект, согласно которому все дороги страны должны получить уникальные названия. В настоящее время только федеральные трассы, такие как М-8 «Холмогоры», М-12 «Восток» и Р-504 «Колыма», имеют закреплённые имена. Ведомство предлагает расширить эту практику на региональные и местные дороги, а также на те, что принадлежат частным владельцам.
Life.ru