Хуснуллин отчитался Путину о темпах строительства в России и планах до 2030 года
Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину о темпах строительства в стране и сообщил о планах в данной отрасли на ближайшие шесть лет. О проведённой встрече сообщает Кремль.
Встреча Владимира Путина и Марата Хуснуллина. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Вице-премьер доложил главе государства о ходе реализации национальных проектов в сфере строительства жилья, а также развития дорожной и городской инфраструктуры», — уточнили в пресс-службе.
По словам Хуснуллина, российские власти продолжат придерживаться комплексного подхода к развитию населённых пунктов и увеличивать темпы строительства. Чиновник заверил, что к началу 2030 года обеспеченность жильём составит 33 квадратных метра на человека. По его утверждению, к этому времени «каждый пятый метр в стране будет новый». Также Хуснуллин отметил, что хорошо «сработала» в последние годы ипотека, которая позволила многим семьям улучшить жилищные условия.
Ранее сообщалось, что при проектировании микрорайонов в Москве будут закладывать возможность будущей застройки под программу реновации. Жилой фонд начнёт обновляться регулярно. Программа реновации в столице станет постоянной.
Обложка / Кремль. Новости