Хуснуллин отчитался Путину о темпах строительства в России и планах до 2030 года

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину о темпах строительства в стране и сообщил о планах в данной отрасли на ближайшие шесть лет. О проведённой встрече сообщает Кремль.

Встреча Владимира Путина и Марата Хуснуллина. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Вице-премьер доложил главе государства о ходе реализации национальных проектов в сфере строительства жилья, а также развития дорожной и городской инфраструктуры», — уточнили в пресс-службе.

По словам Хуснуллина, российские власти продолжат придерживаться комплексного подхода к развитию населённых пунктов и увеличивать темпы строительства. Чиновник заверил, что к началу 2030 года обеспеченность жильём составит 33 квадратных метра на человека. По его утверждению, к этому времени «каждый пятый метр в стране будет новый». Также Хуснуллин отметил, что хорошо «сработала» в последние годы ипотека, которая позволила многим семьям улучшить жилищные условия.