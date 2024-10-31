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31 октября, 11:36

Хуснуллин отчитался Путину о темпах строительства в России и планах до 2030 года

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину о темпах строительства в стране и сообщил о планах в данной отрасли на ближайшие шесть лет. О проведённой встрече сообщает Кремль.

Встреча Владимира Путина и Марата Хуснуллина. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Вице-премьер доложил главе государства о ходе реализации национальных проектов в сфере строительства жилья, а также развития дорожной и городской инфраструктуры», — уточнили в пресс-службе.

По словам Хуснуллина, российские власти продолжат придерживаться комплексного подхода к развитию населённых пунктов и увеличивать темпы строительства. Чиновник заверил, что к началу 2030 года обеспеченность жильём составит 33 квадратных метра на человека. По его утверждению, к этому времени «каждый пятый метр в стране будет новый». Также Хуснуллин отметил, что хорошо «сработала» в последние годы ипотека, которая позволила многим семьям улучшить жилищные условия.

К 2030 году в Москве построят около 300 легковозводимых спортивных объектов
К 2030 году в Москве построят около 300 легковозводимых спортивных объектов

Ранее сообщалось, что при проектировании микрорайонов в Москве будут закладывать возможность будущей застройки под программу реновации. Жилой фонд начнёт обновляться регулярно. Программа реновации в столице станет постоянной.

Обложка ©

Обложка / Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
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