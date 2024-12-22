Путин оценил ход строительства дорог в России
Путин заявил, что дороги в России строятся хорошими темпами
В России активно продолжается строительство дорог, что подчеркнул глава государства Владимир Путин на церемонии открытия новых транспортных объектов. Президент принимает участие в мероприятие в режиме ВКС.
Он отметил, что встреча посвящена запуску ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры страны. Это событие можно назвать праздничным, и оно служит ещё одним подтверждением того, что развитие транспортной сети в России и её регионах происходит последовательно и без остановок, заявил президент. Путин выразил благодарность всем специалистам, которые трудятся над этими проектами, подчёркивая их высокий профессионализм и значительный вклад.
«У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей», — отметил президент.
Напомним, что в эти минуты глава государства по ВКС принимает участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. В частности, речь идёт об аэропортах в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах, а также ряде дорог.
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