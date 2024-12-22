Путин оценил ход строительства дорог в России

Он отметил, что встреча посвящена запуску ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры страны. Это событие можно назвать праздничным, и оно служит ещё одним подтверждением того, что развитие транспортной сети в России и её регионах происходит последовательно и без остановок, заявил президент. Путин выразил благодарность всем специалистам, которые трудятся над этими проектами, подчёркивая их высокий профессионализм и значительный вклад.