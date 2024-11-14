Старовойт: Всем жителям курского приграничья выдадут жилищные сертификаты

Все жители курского приграничья получат жилищные сертификаты независимо от того, как сильно разрушены дома. Такое заявление сделал глава Минтранса России Роман Старовойт.

«Сертификаты получат все, вне зависимости от степени разрушения. Их получат жители, у кого жильё разрушено частично или полностью. Если человек получает жилищный сертификат и «отоваривает» его на территории региона, то земельный участок остаётся за владельцем», — подчеркнул министр транспорта после встречи с вынужденными переселенцами из Кореневского и Глушковского районов.

Старовойт дополнил, что владельцы участков смогут организовать там огород, а также построить летние дома. По словам министра, РФ будет заново отстраивать приграничные районы и их благоустраивать.