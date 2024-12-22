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Регион
22 декабря, 12:23

Путин открыл движение на новом участке ЦКАД в Подмосковье

Президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в открытии Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Она позволит водителям объезжать деревню Малые Вязёмы в Московской области. На данном участке дороги организовано четыре полосы движения, а также построены путепроводы и тоннель, входящие в состав развязки длиной 158 метров.

Новый участок ЦКАД в обход деревни Малые Вязёмы. Видео © Life.ru / Пресс-служба ГК «Автодор»

«С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится», — сообщается в справочных материалах к мероприятию.

Открытие ЦКАД также поможет значительно разгрузить движение между Можайским и Минским шоссе, по которым ежедневно проезжает не менее 60 тысяч водителей, а в летний период трафик может превышать 100 тысяч автомобилистов в день. Кроме того, реализация этого проекта окажет положительное влияние на окружающую среду, снижая уровень загрязнения и улучшая качество воздуха в регионе.

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Напомним, сегодня Путин дистанционно принял участие в церемонии запуска объектов транспортной инфраструктуры. В частности, речь идёт об аэропортах в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах, а также ряде дорог.

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Life.ru

Мария Любицкая
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