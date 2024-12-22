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Регион
22 декабря, 11:55

Путин поручил нарастить интенсивность авиасообщения к 2030 году

В России следует в полтора раза увеличить интенсивность авиасообщения к 2030 году. С таким поручением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры.

«К 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года», — сказал он.

Лидер добавил, что развитие авиационных пассажирских перевозок стало одним из основных приоритетов государства. Путин наказал реконструировать региональные аэропорты.

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Напомним, сегодня Владимир Путин дистанционно принял участие в церемонии запуска объектов транспортной инфраструктуры. В частности, речь идёт об аэропортах в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах, а также ряде дорог.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Николай Рюмин
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