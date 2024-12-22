Путин открыл аэропорты в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах

Российский лидер Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия трёх новых аэропортов в различных регионах страны, включая Магадан, Чебоксары и Ставрополь. Мероприятие прошло в формате видеосвязи.

Аэропорт Магадана

Аэровокзал Магадана имени Владимира Высоцкого. Фото © Предоставлено Life.ru

Аэровокзал Магадана имени Владимира Высоцкого, который был введен в эксплуатацию в 1961 году, устарел и больше не мог удовлетворять растущие потребности в пассажирских перевозках. Новый аэровокзальный комплекс внутренних авиалиний обеспечит высокий уровень обслуживания, соответствующий международным стандартам.

Аэровокзал Магадана имени Владимира Высоцкого. Фото © Предоставлено Life.ru

Архитектурное оформление и внутренние интерьеры нового терминала вдохновлены природными богатствами региона, а само здание выполнено из стекла с золотыми оттенками, что создаёт «воздушный» эффект. Площадь комплекса увеличилась с 10,2 тыс. кв. м до 14,4 тыс. кв. м, что позволяет обслуживать самолёты средней и большой вместимости. Новый терминал оснащён современным оборудованием, двумя телетрапами и пятью выходами на посадку, что обеспечивает пропускную способность до 800 пассажиров в час или до 1 миллиона пассажиров в год.

Международный аэропорт Ставрополя (Шпаковское)

Терминал аэропорта в Ставрополе. Фото © Предоставлено Life.ru

Другим объектом, открытым президентом, стал терминал международного аэропорта в Ставрополе. Первоначально здание аэровокзала было открыто в 1963 году и ни разу не подвергалось реконструкции. Учитывая рост пассажиропотока, было решено модернизировать терминал.

Терминал аэропорта в Ставрополе. Фото © Предоставлено Life.ru

После завершения работ площадь аэровокзала увеличилась с 5 до 6 тыс. кв. м, а пропускная способность возросла с 300 до 400 пассажиров в час, что позволяет обслуживать до 580 тысяч пассажиров в год.

Аэропорт Чебоксары

Аэропорт Чебоксары. Фото © Предоставлено Life.ru

Здание аэровокзала в Чебоксарах было открыто в 1963 году и за 60 лет эксплуатации также стало морально устаревшим, не справляясь с увеличившимся пассажиропотоком. В результате проведённой реконструкции площадь аэровокзала выросла с 3,5 до 5,5 тыс. кв. м, а пропускная способность удвоилась — с 100 до 200 пассажиров в час.

На данный момент рассматривается возможность капитального ремонта аэродрома в период с 2025 по 2026 годы, включая обновление покрытий перрона и рулежной дорожки, что позволит увеличить количество мест для стоянки самолётов.

Также Путин запустил движение транспорта по автомобильной дороге А-289, соединяющей Краснодар со Славянском-на-Кубани и Темрюком, а также по дороге А-290, которая связывает Новороссийск и Керчь. В дополнение к этому, начата эксплуатация обхода деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также обходов для Нижнекамска и Набережных Челнов. Также президент дал старт движению на Витебской развязке Западного скоростного диаметра, которая представляет собой первый этап реализации Широтной магистрали скоростного движения.