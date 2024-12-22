Путин заявил, что на улучшение 75 аэропортов России выделено 250 млрд рублей

Глава государства Владимир Путин объявил о выделении 250 млрд рублей на реконструкцию 75 воздушных гаваней в России, что составляет более трети всей аэропортовой сети страны. Это финансирование будет направлено на модернизацию инфраструктуры, которая займёт шесть лет.

«Правительству уже поставлены задачи конкретные: за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 млрд рублей. Большие деньги. Это прямое бюджетное финансирование», — сказал Путин.

Президент отметил, что уже открыты три современных терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар, подчеркивая, что впереди ещё много работы в данной сфере. Средства направлены на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества обслуживания пассажиров. Путин подчеркнул, что в этой сфере ещё много работы.