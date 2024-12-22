Путин открыл движение на новых участках трассы М-12 в Татарстане и Башкирии

Сегодня, 22 декабря, на церемонии открытия новых транспортных объектов президент России Владимир Путин дал старт движению на новых участках трассы М-12 «Восток» в Татарстане и Башкирии. Они станут частью международного транспортного коридора «Россия».

Участок трассы М-12 «Восток». Обложка © Предоставлено Life.ru

«Благодарю за огромный труд и профессионализм всех специалистов, которые участвуют в решении столь важных задач», — заявил президент.

Российский лидер также открыл несколько участков автодороги федерального значения М-7 «Волга», которые войдут в состав трассы М-12 в рамках её продления от Казани до Екатеринбурга. Кроме того, теперь для россиян появятся автомобильный обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане и автообход пяти населённых пунктов в Башкирии — новый 65-километровый отрезок М-7.

Новые автодороги сократят время в пути на участке транспортного маршрута между Казанью, Уфой и Екатеринбургом, с учётом строящегося нового направления на участке Дюртюли – Ачит. Также они в разы улучшат транспортную доступность в регионе, дадут возможность дальнейшего развития и разгрузят дорожную сеть агломераций.