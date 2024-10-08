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8 октября, 15:04

Путин: Страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в ВОВ

Саммит лидеров стран СНГ. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Саммит лидеров стран СНГ. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

В 2025 году страны СНГ вместе отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите содружества в узком составе.

«В 2025 году мы совместно отметим восьмидесятилетие победы в Великой Отечественной войне, в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», — уточнил Путин.

Путин отметил последовательное укрепление авторитета СНГ
Путин отметил последовательное укрепление авторитета СНГ

Напомним, сегодня президент принял участие и выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. На саммит приглашены все стратегические партнёры. Главной темой разговора стало урегулирование напряжённости между Баку и Ереваном. Кроме того, на саммите Путин выступил с предложением ввести почётное звание Города трудовой славы СНГ, а также отметил последовательное укрепление авторитета СНГ.

Александра Мышляева
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