Путин: Страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в ВОВ
Саммит лидеров стран СНГ. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
В 2025 году страны СНГ вместе отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите содружества в узком составе.
«В 2025 году мы совместно отметим восьмидесятилетие победы в Великой Отечественной войне, в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», — уточнил Путин.
Напомним, сегодня президент принял участие и выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. На саммит приглашены все стратегические партнёры. Главной темой разговора стало урегулирование напряжённости между Баку и Ереваном. Кроме того, на саммите Путин выступил с предложением ввести почётное звание Города трудовой славы СНГ, а также отметил последовательное укрепление авторитета СНГ.