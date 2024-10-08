Путин: Страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в ВОВ

В 2025 году страны СНГ вместе отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите содружества в узком составе.

«В 2025 году мы совместно отметим восьмидесятилетие победы в Великой Отечественной войне, в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», — уточнил Путин.