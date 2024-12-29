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29 декабря, 11:46

Новогоднее обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте Москвы

Традиционное обращение президента России Владимира Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина покажут на медиаэкранах в метро и наземном транспорте в новогоднюю ночь. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в телеграм-канале.

«Вы сможете посмотреть [обращение и поздравление] в дороге в новогоднюю ночь на более чем 34 тысячах медиаэкранов метро, трамваев, автобусов и электробусов. Речь будут дублировать титры, также её можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро», — говорится в сообщении ведомства.

На медиаэкраны обращение президента выведут параллельно с обычной трансляцией. До этого момента в транспорте будут крутить советские новогодние фильмы и видеоролики, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Ранее Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом. Глава государства пожелал им здоровья, благополучия, счастья и процветания. В Кремле тем временем рассказали, кому не стоит ждать поздравлений от российского президента.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Мария Любицкая
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