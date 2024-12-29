Новогоднее обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте Москвы

Традиционное обращение президента России Владимира Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина покажут на медиаэкранах в метро и наземном транспорте в новогоднюю ночь. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в телеграм-канале.

«Вы сможете посмотреть [обращение и поздравление] в дороге в новогоднюю ночь на более чем 34 тысячах медиаэкранов метро, трамваев, автобусов и электробусов. Речь будут дублировать титры, также её можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро», — говорится в сообщении ведомства.