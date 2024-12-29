Новогоднее обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте Москвы
Традиционное обращение президента России Владимира Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина покажут на медиаэкранах в метро и наземном транспорте в новогоднюю ночь. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в телеграм-канале.
«Вы сможете посмотреть [обращение и поздравление] в дороге в новогоднюю ночь на более чем 34 тысячах медиаэкранов метро, трамваев, автобусов и электробусов. Речь будут дублировать титры, также её можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро», — говорится в сообщении ведомства.
На медиаэкраны обращение президента выведут параллельно с обычной трансляцией. До этого момента в транспорте будут крутить советские новогодние фильмы и видеоролики, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом. Глава государства пожелал им здоровья, благополучия, счастья и процветания. В Кремле тем временем рассказали, кому не стоит ждать поздравлений от российского президента.
ТАСС / Гавриил Григоров