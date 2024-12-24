Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 12:13

Космонавты на МКС приготовят на Новый год салат оливье

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Главный Дед Мороз Москвы и Снегурочка поздравили с Новым Годом российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, находящихся на борту Международной космической станции. Зимние волшебники связались с россиянами на МКС по видеосвязи из Центра управления полётами.

Космонавты рассказали, что тоже готовятся отпраздновать Новый год. В меню будет даже оливье, сообщает РИА «Новости».

«Перед Новым Годом к нам пришёл «Прогресс МС-29», который привёз подарки от наших семей. Мы обязательно разместим их на нашем новогоднем столе. Также у нас в планах приготовить праздничный салат, что-то вроде оливье, ведь ни один новогодний стол не обходится без этого блюда», — поделился Овчинин.

Космонавты на МКС смогут встретить Новый год 15 раз
Космонавты на МКС смогут встретить Новый год 15 раз

Напомним, что в прошлые годы члены экипажа МКС тоже отмечали праздник с самодельными тортом и оливье. Правда, однажды на станции закончился зелёный горошек, поэтому его пришлось заменить на кукурузу в рецепте традиционного новогоднего салата.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новый год
  • мкс
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar