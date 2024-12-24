Космонавты на МКС приготовят на Новый год салат оливье

Главный Дед Мороз Москвы и Снегурочка поздравили с Новым Годом российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, находящихся на борту Международной космической станции. Зимние волшебники связались с россиянами на МКС по видеосвязи из Центра управления полётами.

Космонавты рассказали, что тоже готовятся отпраздновать Новый год. В меню будет даже оливье, сообщает РИА «Новости».

«Перед Новым Годом к нам пришёл «Прогресс МС-29», который привёз подарки от наших семей. Мы обязательно разместим их на нашем новогоднем столе. Также у нас в планах приготовить праздничный салат, что-то вроде оливье, ведь ни один новогодний стол не обходится без этого блюда», — поделился Овчинин.