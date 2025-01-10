«Провокация»: В ГД прокомментировали заявление Науседы о «литовских корнях» Калининграда

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград «исторически литовский город» и должен носить соответствующее название. Он призвал главу прибалтийского государства быть аккуратнее в своих высказываниях, поскольку они являются провокацией России.

«Любые провокации в сторону нарушения нашей территориальной целостности мы будем воспринимать самым серьёзным образом. И в данном случае, я думаю, надо задуматься о попытках оправдывать определённые политические шаги историческими фактами. Это может чревато закончиться для многих стран», — отметил депутат в беседе с RT.

Парламентарий призвал оппонентов России учитывать это в своей популистской риторике.