«Провокация»: В ГД прокомментировали заявление Науседы о «литовских корнях» Калининграда
Депутат Чепа: Слова Науседы о Калининграде являются провокацией России
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград «исторически литовский город» и должен носить соответствующее название. Он призвал главу прибалтийского государства быть аккуратнее в своих высказываниях, поскольку они являются провокацией России.
«Любые провокации в сторону нарушения нашей территориальной целостности мы будем воспринимать самым серьёзным образом. И в данном случае, я думаю, надо задуматься о попытках оправдывать определённые политические шаги историческими фактами. Это может чревато закончиться для многих стран», — отметил депутат в беседе с RT.
Парламентарий призвал оппонентов России учитывать это в своей популистской риторике.
Также Чепа предположил, что таким образом Литва хочет проявить себя на фоне «серьёзных изменений в Европе».
Как сообщал Life.ru, ранее Науседа назвал Калининград исторически литовским городом Караляучюс. Это произошло после того, как он обвинил РФ в переписывании истории из-за переименования музея. Напомним, забывший о стыде литовский политик выставил смехотворную претензию России. Науседа выразил своё неудовольствие решением властей Калининградской области переименовать музей литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей». При этом он умолчал о том, как в самой Литве уничтожают историческую память.
Life.ru