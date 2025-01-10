Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 08:39

«Провокация»: В ГД прокомментировали заявление Науседы о «литовских корнях» Калининграда

Депутат Чепа: Слова Науседы о Калининграде являются провокацией России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград «исторически литовский город» и должен носить соответствующее название. Он призвал главу прибалтийского государства быть аккуратнее в своих высказываниях, поскольку они являются провокацией России.

«Любые провокации в сторону нарушения нашей территориальной целостности мы будем воспринимать самым серьёзным образом. И в данном случае, я думаю, надо задуматься о попытках оправдывать определённые политические шаги историческими фактами. Это может чревато закончиться для многих стран», — отметил депутат в беседе с RT.

Парламентарий призвал оппонентов России учитывать это в своей популистской риторике.

Также Чепа предположил, что таким образом Литва хочет проявить себя на фоне «серьёзных изменений в Европе».

Как сообщал Life.ru, ранее Науседа назвал Калининград исторически литовским городом Караляучюс. Это произошло после того, как он обвинил РФ в переписывании истории из-за переименования музея. Напомним, забывший о стыде литовский политик выставил смехотворную претензию России. Науседа выразил своё неудовольствие решением властей Калининградской области переименовать музей литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей». При этом он умолчал о том, как в самой Литве уничтожают историческую память.

Литовский президент вознамерился измерить цену любви Фицо после визита в Россию
Литовский президент вознамерился измерить цену любви Фицо после визита в Россию
Обложка ©

Life.ru

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Литва
  • Гитанас Науседа
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar