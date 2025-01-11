Вся Прибалтика должна принадлежать России в случае пересмотра итогов Второй Мировой войны, если следовать логике президента Литвы Гитанаса Науседы. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна — нынешний Вильнюс — который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи» , – объяснил парламентарий в беседе с РИА «Новости»

Журавлёв заметил, что России бы пригодился Сувалкский коридор для сухопутного снабжения Калининградской области, которую время от времени угрожают изолировать западные политики. Он подчеркнул готовность Москвы защитить свою страну не на словах. Депутат обратил внимание на западные прогнозы, которые предрекают Армии России разгром Литвы за сутки в случае войны. По его мнению, даже если вся НАТО вступится за республику, её участь в любом случае будет печальна. Язык надо держать за зубами, обратился Журавлёв к Науседе.