«Глупости говорит»: Историк опроверг миф Науседы о «литовском» Калининграде

Заявление президента Литвы Гинатаса Науседы о том, что Калининград якобы исторически принадлежит прибалтийской стране, имеет исключительно политический характер и не опирается на реальные факты. Об этом заявил 360.ru историк, доктор исторических наук Никита Ломагин.

Учёный отметил, что Науседа переврал историю. Он напомнил, что литовская диаспора в Кёнингсберге, когда тот был в составе Германии, была минимальной, как и доля литовского языка там и культуры. Поэтому слова лидера Литвы можно считать «русофобским выпадом».