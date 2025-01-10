«Глупости говорит»: Историк опроверг миф Науседы о «литовском» Калининграде
Историк Ломагин назвал глупостью заявление Науседы о Калининграде
Заявление президента Литвы Гинатаса Науседы о том, что Калининград якобы исторически принадлежит прибалтийской стране, имеет исключительно политический характер и не опирается на реальные факты. Об этом заявил 360.ru историк, доктор исторических наук Никита Ломагин.
Учёный отметил, что Науседа переврал историю. Он напомнил, что литовская диаспора в Кёнингсберге, когда тот был в составе Германии, была минимальной, как и доля литовского языка там и культуры. Поэтому слова лидера Литвы можно считать «русофобским выпадом».
«Было Литовское княжество, которое было очень большим. И Восточная Пруссия входила в состав Литовского княжества. Давно это было, 400 лет назад. <…> Ну а то, что Науседа говорит, это глупости он говорит», — отметил эксперт.
Напомним, Науседа, в чьей стране изо всех сил пытаются забыть советское прошлое и сносят памятники великим людям, назвал Калининград «исторически литовским городом Караляучюс». Кроме того, президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории из-за переименования музея, посвящённого классику литовской литературы Кристийонасу Донелайтису, в Литературный музей. В Кремле выразили опасения по поводу заявлений Науседы, назвав Литву недружественным для России государством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала литовского лидера «картонной дурилкой» и призвала его учить историю. На историческую неграмотность Науседе намекнули также в самом Калининграде.
Wikipedia / PrivacyD