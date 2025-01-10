В Калининграде резко ответили на притязания президента Литвы
Глава Калининградской области Беспрозванных: Науседа забыл уроки истории
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeagullNady
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал недавние высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы, отметив, что, будучи уроженцем советского города Клайпеды, он, похоже, забыл уроки истории. Иначе не объяснить, почему зарубежный политик назвал российский Калининград «исторически литовским городом».
Глава российского региона выразил сожаление по поводу того, что политик такого уровня не разобрался в вопросе или был дезинформирован. Он подчеркнул, что российский народ ценит и сохраняет свою историю, в то время как литовцы продолжают бороться с памятниками советским воинам, которые подарили им то, что они имеют сейчас. Он призвал литовцев заниматься своими делами и не вмешиваться в дела России, подчеркивая, что они не должны отвлекать от созидания будущего для себя и своих детей в самом западном регионе Великой России.
«И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте, кто не знает», — написал у себя в Telegram-канале Беспрозванных.
Ранее Науседа заявил о притязаниях на Калининградскую область. Он высказался об этом на своей странице в соцсети X, комментируя решение о переименовании Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Науседа выступил против этого решения и назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название — Караляучюс.