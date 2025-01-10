Глава российского региона выразил сожаление по поводу того, что политик такого уровня не разобрался в вопросе или был дезинформирован. Он подчеркнул, что российский народ ценит и сохраняет свою историю, в то время как литовцы продолжают бороться с памятниками советским воинам, которые подарили им то, что они имеют сейчас. Он призвал литовцев заниматься своими делами и не вмешиваться в дела России, подчеркивая, что они не должны отвлекать от созидания будущего для себя и своих детей в самом западном регионе Великой России.