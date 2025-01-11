«Шестизначное количество»: Стало известно о планах НАТО отправить солдат на Украину

Государства НАТО обсуждают потенциальное размещение своих военных на Украине при условии достижения мирного соглашения. Об этом заявил эксперт в области международных отношений и безопасности Кристиан Меллинг. По его словам, в данном случае может идти речь о сотнях тысяч военнослужащих, которые будут отвечать за безопасность на Восточной Украине.

«Если бы сейчас перемирие действительно было заключено вдоль нынешней линии фронта, то в первую очередь было бы крайне важно хорошо обезопасить этот район. Для этого, безусловно, потребуется шестизначное количество солдат НАТО», — заявил Меллинг, передаёт издание Focus.

Тем не менее эта тема пока не рассматривается публично, отметил специалист. Германия, в частности, сосредоточена на подготовке к выборам, однако оборонительные ведомства стран-членов альянса, согласно словам Меллинга, изучают различные варианты исхода событий.