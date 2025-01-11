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11 января, 10:25

«Шестизначное количество»: Стало известно о планах НАТО отправить солдат на Украину

Focus: НАТО может отправить тысячи солдат на Украину после перемирия

Государства НАТО обсуждают потенциальное размещение своих военных на Украине при условии достижения мирного соглашения. Об этом заявил эксперт в области международных отношений и безопасности Кристиан Меллинг. По его словам, в данном случае может идти речь о сотнях тысяч военнослужащих, которые будут отвечать за безопасность на Восточной Украине.

«Если бы сейчас перемирие действительно было заключено вдоль нынешней линии фронта, то в первую очередь было бы крайне важно хорошо обезопасить этот район. Для этого, безусловно, потребуется шестизначное количество солдат НАТО», — заявил Меллинг, передаёт издание Focus.

Тем не менее эта тема пока не рассматривается публично, отметил специалист. Германия, в частности, сосредоточена на подготовке к выборам, однако оборонительные ведомства стран-членов альянса, согласно словам Меллинга, изучают различные варианты исхода событий.

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Ранее сообщалось, что европейские союзники Киева всерьёз говорят между собой об отправке миротворцев в Незалежную, если украинская и российская стороны заключат мирное соглашение. Эта идея принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Интерес к данной инициативе уже выразили Великобритания, а также страны Балтии и Скандинавии. В настоящий момент неясно, какие именно государства направят свои войска и в каком количестве, однако специалисты предполагают, что потребуется привлечь десятки тысяч солдат.

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Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Александра Мышляева
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