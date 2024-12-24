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24 декабря, 07:59

Войскам ЕС предрекли разгром в бою с «закалёнными российскими военными» на Украине

Foreign Policy: Войска ЕС отправятся на Украину, когда ВСУ стабилизируют фронт

Европа рассматривает вариант с отправкой войск на территорию Украины только в одном случае, если ВСУ смогут стабилизировать линию соприкосновения и перестать в панике покидать позиции и отступать. Об этом пишет Foreign PolicyForeign Policy.

«Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер», — утверждается в публикации.

При этом автор выражает сомнения, что европейские солдаты смогут достойно воевать «против закалённых в боях российских военных». Как итог, отправка войск ЕС закончится позором и окончательной победой России, резюмируется в статье.

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Ранее сообщалось, что европейские союзники Киева всерьёз говорят между собой об отправке миротворцев в Незалежную, если украинская и российская стороны заключат мирное соглашение. Однако этот военный контингент не будет представлять НАТО. Саму идею предложил глава Франции Эмманюэль Макрон. Инициативой уже заинтересовались Великобритания, страны Прибалтики и Скандинавии. Пока неясно, кто именно направит солдат и сколько их будет, но, по словам аналитиков, необходимы десятки тысяч военных. Такой ход потребует поддержки внутри стран и привлечения военных ресурсов.

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Татьяна Миссуми
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