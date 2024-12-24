Войскам ЕС предрекли разгром в бою с «закалёнными российскими военными» на Украине

Европа рассматривает вариант с отправкой войск на территорию Украины только в одном случае, если ВСУ смогут стабилизировать линию соприкосновения и перестать в панике покидать позиции и отступать. Об этом пишет Foreign PolicyForeign Policy.

Ранее сообщалось, что европейские союзники Киева всерьёз говорят между собой об отправке миротворцев в Незалежную, если украинская и российская стороны заключат мирное соглашение. Однако этот военный контингент не будет представлять НАТО. Саму идею предложил глава Франции Эмманюэль Макрон. Инициативой уже заинтересовались Великобритания, страны Прибалтики и Скандинавии. Пока неясно, кто именно направит солдат и сколько их будет, но, по словам аналитиков, необходимы десятки тысяч военных. Такой ход потребует поддержки внутри стран и привлечения военных ресурсов.