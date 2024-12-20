Макрон выдумал хитрый план по отправке военных сил на Украину без впутывания НАТО

Европейские союзники Киева всерьёз говорят между собой об отправке миротворцев в Незалежную, если украинская и российская стороны заключат мирное соглашение. Однако этот военный контингент не будет представлять НАТО, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Авторы указали, что такая идея была вынесена на обсуждение в среду в Брюсселе, когда генсек Североатлантического альянса Марк Рютте принимал европейских лидеров и Владимира Зеленского. В материале сказано, что весточка об этой инициативе дошла и до избранного президента США Дональда Трампа, когда он в Париже встречался с главой Франции Эмманюэлем Макроном и Зеленским. По словам источников издания, план пока находится на ранней стадии.

«Согласно рабочей концепции, группа европейских стран создаст военную силу для того, чтобы поддерживать прекращение огня и быть сдерживающим фактором для России. Такие силы не могли бы собраться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и рассматривается как нежелательный шаг для России», — рассказали WP чиновники.

Саму идею предложил Макрон. Этим уже заинтересовалась Великобритания, страны Прибалтики и Скандинавии. Пока неясно, кто именно направит солдат и сколько их будет, но, по словам аналитиков, необходимы десятки тысяч военных. Такой ход потребует поддержки внутри стран и привлечения военных ресурсов.