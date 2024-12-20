Макрон выдумал хитрый план по отправке военных сил на Украину без впутывания НАТО
WP: Европа не хочет вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official
Европейские союзники Киева всерьёз говорят между собой об отправке миротворцев в Незалежную, если украинская и российская стороны заключат мирное соглашение. Однако этот военный контингент не будет представлять НАТО, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Авторы указали, что такая идея была вынесена на обсуждение в среду в Брюсселе, когда генсек Североатлантического альянса Марк Рютте принимал европейских лидеров и Владимира Зеленского. В материале сказано, что весточка об этой инициативе дошла и до избранного президента США Дональда Трампа, когда он в Париже встречался с главой Франции Эмманюэлем Макроном и Зеленским. По словам источников издания, план пока находится на ранней стадии.
«Согласно рабочей концепции, группа европейских стран создаст военную силу для того, чтобы поддерживать прекращение огня и быть сдерживающим фактором для России. Такие силы не могли бы собраться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и рассматривается как нежелательный шаг для России», — рассказали WP чиновники.
Саму идею предложил Макрон. Этим уже заинтересовалась Великобритания, страны Прибалтики и Скандинавии. Пока неясно, кто именно направит солдат и сколько их будет, но, по словам аналитиков, необходимы десятки тысяч военных. Такой ход потребует поддержки внутри стран и привлечения военных ресурсов.
Другие источники отметили, что и Трампу идея была по нраву, но пока неизвестно, поддержит ли её готовящаяся прийти к власти американская администрация на фоне формирования нового внешнеполитического курса США. Европейские лидеры таким образом хотят предоставить Киеву гарантии безопасности, ведь принимать страну в НАТО по-прежнему никто не намерен.
Как отмечали в Кремле, ввод миротворческих войск возможен лишь при согласии обеих сторон конфликта. Однако для этого сначала нужно заключить мирное соглашение или хотя бы начать переговоры о мире, а Украина до сих пор не собирается прекращать войну. В российском МИД также заявили, что такой шаг от Европы будет представлять собой прямое участие НАТО в конфликте. А 19 декабря Зеленский объявил, что обсудил с Макроном возможность размещения иностранных войск на территории Украины.