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19 декабря, 01:16

Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск на Украине

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © Х / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © Х / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном возможность размещения иностранных войск на территории Украины. Об этом глава киевского режима сообщил в телеграм-канале.

На встрече обсуждалась инициатива Макрона о присутствии сил, которые могли бы способствовать стабилизации ситуации и продвижению к миру. Зеленский отметил, что французский лидер также рассказал о переговорах с другими партнёрами для реализации этих шагов.

«Поблагодарил (Макрона — прим. Life.ru) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить ещё одну бригаду», — написал Зеленский.

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Ранее в Британии заявляли, что Зеленскому очень выгоден конфликт с Россией. По словам бывшего посла Великобритании в Москве Иэна Прауда, экс-юморист чувствует себя героем. Приезжая в Европу и США, он получает различные подачки со стороны властей и поддержку.

Артём Гапоненко
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