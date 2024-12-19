Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск на Украине
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © Х / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном возможность размещения иностранных войск на территории Украины. Об этом глава киевского режима сообщил в телеграм-канале.
На встрече обсуждалась инициатива Макрона о присутствии сил, которые могли бы способствовать стабилизации ситуации и продвижению к миру. Зеленский отметил, что французский лидер также рассказал о переговорах с другими партнёрами для реализации этих шагов.
«Поблагодарил (Макрона — прим. Life.ru) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить ещё одну бригаду», — написал Зеленский.
Ранее в Британии заявляли, что Зеленскому очень выгоден конфликт с Россией. По словам бывшего посла Великобритании в Москве Иэна Прауда, экс-юморист чувствует себя героем. Приезжая в Европу и США, он получает различные подачки со стороны властей и поддержку.