Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск на Украине

Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном возможность размещения иностранных войск на территории Украины. Об этом глава киевского режима сообщил в телеграм-канале.

На встрече обсуждалась инициатива Макрона о присутствии сил, которые могли бы способствовать стабилизации ситуации и продвижению к миру. Зеленский отметил, что французский лидер также рассказал о переговорах с другими партнёрами для реализации этих шагов.

«Поблагодарил (Макрона — прим. Life.ru) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить ещё одну бригаду», — написал Зеленский.