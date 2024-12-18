Макрон не приедет на саммит ЕС и встречу по Украине из-за отъезда на Майотту

Президент Франции Эмманюэль Макрон вряд ли будет присутствовать на саммите Евросоюза 19 декабря, потому что намерен отправиться на французскую территорию в Индийском океане Майотту, которая пострадала из-за пронёсшегося урагана «Шидо». Также политик пропустит встречу по Украине в Брюсселе.

Макрон изначально планировал помимо саммита провести ещё и неформальную встречу с европейскими лидерами, которую организовал генсек НАТО Марк Рютте. Участники должны будут в очередной раз обсудить военную поддержку России и договориться о новых поставках оружия. По данным BFMTV, Макрона может заменить на встрече уходящий в отставку глава МИД Жан-Ноэль Барро.

«В ближайшие дни я отправлюсь на Майотту, чтобы оказать поддержку нашим согражданам, а также мобилизованным государственным служащим и службам экстренной помощи», — написал французский лидер в соцсети Х.

А на саммите Париж будет представлять канцлер ФРГ Олаф Шольц, с которым французский лидер успел переговорить. В Елисейском дворце утверждают, что итоги саммита заранее «почти согласованы», поэтому присутствие Макрона не требуется.