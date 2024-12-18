Макрон не приедет на саммит ЕС и встречу по Украине из-за отъезда на Майотту
Президент Франции Эмманюэль Макрон вряд ли будет присутствовать на саммите Евросоюза 19 декабря, потому что намерен отправиться на французскую территорию в Индийском океане Майотту, которая пострадала из-за пронёсшегося урагана «Шидо». Также политик пропустит встречу по Украине в Брюсселе.
Макрон изначально планировал помимо саммита провести ещё и неформальную встречу с европейскими лидерами, которую организовал генсек НАТО Марк Рютте. Участники должны будут в очередной раз обсудить военную поддержку России и договориться о новых поставках оружия. По данным BFMTV, Макрона может заменить на встрече уходящий в отставку глава МИД Жан-Ноэль Барро.
«В ближайшие дни я отправлюсь на Майотту, чтобы оказать поддержку нашим согражданам, а также мобилизованным государственным служащим и службам экстренной помощи», — написал французский лидер в соцсети Х.
А на саммите Париж будет представлять канцлер ФРГ Олаф Шольц, с которым французский лидер успел переговорить. В Елисейском дворце утверждают, что итоги саммита заранее «почти согласованы», поэтому присутствие Макрона не требуется.
Как сообщалось, жертвами сильнейшего урагана «Шидо» на острове Майотта могли стать от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Циклон накрыл регион 14 декабря, став самым мощным штормом за последние 90 лет.
ТАСС / ЕРА