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Регион
15 декабря, 19:48

Число погибших от урагана «Шидо» на Майотте может достигнуть нескольких тысяч

Пострадавшая от урагана улица. Обложка © X / Charles Ange Ginésy

Пострадавшая от урагана улица. Обложка © X / Charles Ange Ginésy

Жертвами сильнейшего урагана «Шидо» на острове Майотта могут стать от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Тревожный прогноз привёл телеканал BFMTV.

Напомним, что изначально сообщалось о 14 погибших, но ситуация быстро ухудшилась. По данным СМИ, число жертв уже достигло трёхзначной отметки. Специалисты не исключают, что эта цифра значительно возрастёт по мере разбора завалов и уточнения данных с пострадавших районов.

Для помощи жителям французского департамента были мобилизованы значительные ресурсы — дополнительные спасательные команды, медицинский персонал и гуманитарная помощь уже направлены на остров. Министр внутренних дел и заморских территорий страны Брюно Ретайо взял на себя координацию действий по ликвидации последствий катастрофы. Он лично прибудет на Майотту, чтобы оценить масштаб разрушений и проконтролировать организацию спасательных операций.

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Напомним, что разрушительный циклон обрушился на Майотту днём ранее, став самым мощным штормом за последние 90 лет. Местные власти объявили высший уровень погодной опасности.

Тимур Хингеев
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