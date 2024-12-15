Число погибших от урагана «Шидо» на Майотте может достигнуть нескольких тысяч

Жертвами сильнейшего урагана «Шидо» на острове Майотта могут стать от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Тревожный прогноз привёл телеканал BFMTV.

Напомним, что изначально сообщалось о 14 погибших, но ситуация быстро ухудшилась. По данным СМИ, число жертв уже достигло трёхзначной отметки. Специалисты не исключают, что эта цифра значительно возрастёт по мере разбора завалов и уточнения данных с пострадавших районов.

Для помощи жителям французского департамента были мобилизованы значительные ресурсы — дополнительные спасательные команды, медицинский персонал и гуманитарная помощь уже направлены на остров. Министр внутренних дел и заморских территорий страны Брюно Ретайо взял на себя координацию действий по ликвидации последствий катастрофы. Он лично прибудет на Майотту, чтобы оценить масштаб разрушений и проконтролировать организацию спасательных операций.