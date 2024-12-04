Возвращается снег: Со среды Москву ждёт очередное похолодание

В среду, 4 декабря, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, который сформирует снежный покров высотой 1–2 см. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

По словам эксперта, декабрь в столице начался с аномально тёплой погоды: температура превысила норму на 4°. Однако уже завтра погодный характер изменится благодаря холодному атмосферному фронту, хотя температурный фон останется около нуля.

Кроме снега, ночью и утром возможны гололёдные явления и ледяной дождь, особенно в западной и северной частях региона. Более серьёзное похолодание придёт в четверг, когда в Москву с севера выйдет антициклон. Температура ночью опустится до -4…-6° в городе и до -9° в области, а днём — до -2…-4°. Ожидается сухая погода и гололедица.

К пятнице погода останется холодной, а уже в выходные вновь начнётся потепление. Суббота принесёт снег и мягкие морозы до -1…-3°, а в воскресенье температура приблизится к нулю, при этом высота снежного покрова может достичь 3–8 см.

«Ну а в понедельник начнётся очередная оттепель, днём уже 0…+2°, и снег вновь начнёт таять. Оттепельно в Москве и во вторник, и только в среду начнётся второе декабрьское холодное вторжение, которое обещает быть немного сильнее и чуть продолжительнее первого, но скорее всего, вторая половина декабря стартует очередной оттепелью», — резюмировал экперт.