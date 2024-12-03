Москвичей предупредили о трёх волнах морозов

Во вторник, 3 декабря, воздух в столичном регионе днём прогреется до двух градусов, на следующий день — до единицы. А уже в четверг ожидаются первые серьёзные морозы, которые будут сопровождаться снегопадом. Об этом рассказала ведущий специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«А вот с 5-го числа циклон принесёт в Москву и Подмосковье снегопады и первые ощутимые морозы, когда ночные показатели впервые упадут до -9 градусов», — подчеркнула эксперт.

Днём столбики термометров покажут -4. В пятницу температура опустится до -6, ожидается ясная погода без осадков. Ещё на пару градусов похолодает в начале выходных. В воскресенье, наоборот, станет теплее, однако москвичи должны быть готовы к дождю и туману, предупредила собеседница интернет-издания Regions.ru.