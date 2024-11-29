Россиянам пообещали аномально тёплый декабрь

В первый зимний месяц россиян ожидает аномально тёплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его оценкам, в большинстве регионов страны температура будет выше нормы.

По всей европейской части России температура в декабре будет существенно выше обычных показателей. Необычное потепление будет наблюдаться в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральном округах, а также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Вильфанд подчеркнул, что в этом месяце ни в одном из российских регионов не ожидается понижения градусов. «На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы», — рассказал эксперт в беседе с «Интерфаксом».

На юге Центрального федерального округа, в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областях, а также в северной половине Якутии, не ожидается значительных осадков. В то же время их избыток прогнозируется в Архангельской и Мурманской областях, Коми, на севере Уральского федерального округа, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Пермском крае. Также на юго-востоке Сибири и в некоторых частях Дальнего Востока: в Бурятии и Магадане, на Чукотке и в Приморском крае.

Аномально тёплая погода обусловлена частым вторжением атлантических воздушных масс в азиатскую часть России. Это явление, по словам Вильфанда, довольно редкое и приводит к значительным изменениям климата.

Несмотря на общую тенденцию к потеплению, в Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха будет стремиться к норме. Эксперт также отметил, что предстоящая зима в столице не обойдётся без погодных сюрпризов — москвичей ждёт переменчивая погода и, возможно, похолодания.