Синоптик рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю ноября

Москвичам рассказали, какой будет погода в последнюю рабочую неделю ноября. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, в понедельник и во вторник столица будет находиться во власти повышенного атмосферного давления, а также в центре антициклона. Поэтому осадков в эти дни не ожидается, а температура воздуха будет выше климатической нормы.

«Максимальная температура сегодня в Москве -1...-3 градусов, по области — -1...-5 градусов. И практически эта же температура у нас уходит в ночь на вторник. Днём, при слабом ветре, температура повысится, и в Москве ожидается -1...+1 градусов, а по региону — -4...+1 градусов», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

В среду, согласно её прогнозу, существенных осадков также не ожидается. Однако из-за смены воздушных потоков ночью и днём будет уже прохладнее. Столбики термометров ночью покажут -4…-5 градусов, а днём — -1…-3. В четверг пойдёт небольшой снег, температура в ночные часы останется слабоотрицательной, а в дневные будет держаться около 0.

В конце рабочей недели москвичам следует ждать небольшой снежок, при этом существенных снегопадов не будет. В ночное время столбики термометров опустятся до 0…-5 градусов, днём будет -3…+2, заключила специалист.