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3 декабря, 09:12

Метеоролог раскрыл Life.ru, когда Москву заметёт снегом

Вильфанд: Москву накроет снегом в конце недели

Обычно снежный покров в Московском регионе устанавливается 28-30 ноября, однако в этом году немного запаздывает. Ожидать хлопьев с неба следует во второй половине четверга (5 декабря) и до пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что и сейчас в некоторых районах Москвы и области сохраняется снежное покрытие, но в основной массе этого нет. Снижение температуры прогнозируется уже на вечер 3 декабря.

И, соответственно, в ночь со среды на четверг мы ожидаем осадки в виде снега в Москве. Также небольшой снег прогнозируется в пятницу, но совсем немного. Кроме того, в течение этой недели будет частое прояснение солнца, что не может не доставлять удовольствия. Так что, в конце недели в Москве мы уже сможем заметить снежный покров и остатки солнечных лучей, что будет очень радовать наш глаз.

Роман Вильфанд

Руководитель Гидрометцентра

И, соответственно, в ночь со среды на четверг мы ожидаем осадки в виде снега в Москве. Также небольшой снег прогнозируется в пятницу, но совсем немного. Кроме того, в течение этой недели будет частое прояснение солнца, что не может не доставлять удовольствия. Так что, в конце недели в Москве мы уже сможем заметить снежный покров и остатки солнечных лучей, что будет очень радовать наш глаз.
И, соответственно, в ночь со среды на четверг мы ожидаем осадки в виде снега в Москве. Также небольшой снег прогнозируется в пятницу, но совсем немного. Кроме того, в течение этой недели будет частое прояснение солнца, что не может не доставлять удовольствия. Так что, в конце недели в Москве мы уже сможем заметить снежный покров и остатки солнечных лучей, что будет очень радовать наш глаз.
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Помимо этого, Вильфанд отметил, что в европейской части России зима ожидается неоднородной — оттепели нередко будут сменяться сильными морозами. А вот сибиряков ждёт феноменально тёплая погода.

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Life.ru

Екатерина Хмелева
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