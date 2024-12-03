Метеоролог раскрыл Life.ru, когда Москву заметёт снегом

И, соответственно, в ночь со среды на четверг мы ожидаем осадки в виде снега в Москве. Также небольшой снег прогнозируется в пятницу, но совсем немного. Кроме того, в течение этой недели будет частое прояснение солнца, что не может не доставлять удовольствия. Так что, в конце недели в Москве мы уже сможем заметить снежный покров и остатки солнечных лучей, что будет очень радовать наш глаз.