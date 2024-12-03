Метеоролог спрогнозировал тёплую зиму в европейской части России

В европейской части России зима ожидается неоднородной — оттепели нередко будут сменяться сильными морозами. В то же время в Сибири, согласно прогнозам, установится более тёплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зима будет неоднородной, но оттепели всё-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы… преобладать будет более мягкая погода», — сказал Вильфанд в беседе с РИА «Новости», уточнив, что данный прогноз относится исключительно к европейской территории РФ.

Метеоролог добавил, что жителям Сибири этой зимой следует ожидать температур на 5-10 градусов выше нормы. Хотя по меркам москвичей — это всё ещё морозы.

А ранее синоптик сообщила, что зима в Москве будет аномально тёплой. По прогнозам, температура воздуха в декабре будет на 1–3 градуса выше нормы.