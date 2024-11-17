Синоптик объяснила, почему грядущая зима в Москве будет аномально тёплой

Предстоящая зима может быть необычно тёплой. По прогнозам, температура воздуха в декабре будет на 1–3 градуса выше нормы. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о причинах этой аномалии.

По словам эксперта, на температуру в начале зимы окажут влияние несколько факторов, в том числе — атлантические циклоны, действующие в северных регионах России.

«Предполагается, что атлантические циклоны будут перемещаться по северным широтам, близ Санкт-Петербурга. В результате Москва надолго окажется под воздействием тёплых секторов этих циклонов, что приведёт к положительной температурной аномалии. Вероятнее всего, погодные условия будут определяться либо североатлантическими, либо средиземноморскими циклами, которые приносят значительное количество осадков», — приводит слова синоптика «Вечерняя Москва».

Вероятность аномально тёплой зимы вырастет ещё больше, если появятся южные циклоны. Также специалист пояснила, что отклонение от нормы в 1–3 градуса для зимнего периода не является серьёзной аномалией.