Вильфанд раскрыл, куда россиянам ехать за снежной зимой
Вильфанд: В Москве снежный покров устанавливается обычно 28–30 ноября
Снегопад в Москве. Обложка © Life.ru
Через полмесяца начнётся календарная зима, и где-то уже лежит снег, а где-то — например, в Москве — нет даже намёка на зимний вайб. О том, какие регионы России самые снежные и куда отправиться, если вы хотите погулять по сугробам, Life.ru рассказали научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По климатическим данным, в Москве установление снежного покрова датируется 28–30 ноября. Но всё-таки у нас территория огромная — и, конечно же, европейская территория наиболее динамична с точки зрения изменения климата. Но если вы отъедете от Москвы уже за Волгу, то снега будет вполне достаточно. От Урала и до тихоокеанского побережья — вся страна покрыта снегом, причём давно уже. В Якутии снег начал формироваться в конце третьей декады сентября.
По словам Вильфанда, хороший снежный покров уже и в горах Северного Кавказа и в предгорьях в Краснодарском крае.
А ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала самый снежный регион России.
«По климату максимальное количество снега зимой бывает, как правило, на Камчатке. Там практически снежный покров не тает, он накапливается в течение всей зимы — и в отдельных местах к концу февраля высота снега может достигать полутора-двух метров», — отметила синоптик.
А ранее синоптики сделали вывод, что зима в Москве будет тёплой, но снежной. При этом температура выше климатической продержатся как минимум до марта. Между тем в новогоднюю ночь будет морознее, чем в прошлые годы.