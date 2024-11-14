Вильфанд раскрыл, куда россиянам ехать за снежной зимой

По климатическим данным, в Москве установление снежного покрова датируется 28–30 ноября. Но всё-таки у нас территория огромная — и, конечно же, европейская территория наиболее динамична с точки зрения изменения климата. Но если вы отъедете от Москвы уже за Волгу, то снега будет вполне достаточно. От Урала и до тихоокеанского побережья — вся страна покрыта снегом, причём давно уже. В Якутии снег начал формироваться в конце третьей декады сентября.