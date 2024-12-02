Кладезь витамина С и не только: Диетолог рассказала о пользе цитрусовых зимой
Диетолог Круглова: Все цитрусовые — прекрасный источник калия
Врач-диетолог Наталья Круглова напомнила о важности есть цитрусовые в холодное время года. За счёт большого количества витамина С, они защищают организм от вирусов и инфекций. Также эти фрукты богаты другими полезными веществами.
В частности, в апельсине, лимоне, мандаринах, помеле, грейпфруте и прочих цитрусовых содержится бета-каротин. Это провитамин А, который обеспечивает в том числе яркий окрас плодов.
«Ещё все цитрусовые, как и многие овощи и фрукты, могут быть прекрасным источником калия», — добавила Круглова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что абсолютно все цитрусовые могут присутствовать в рационе людей с нарушением углеводного обмена, с сахарным диабетом или с лишним весом. За счёт содержания пищевых волокон удаётся избежать резкого подъёма сахара в крови или выброса инсулина.
Напомним, суточная норма витамина С для женщин составляет 75 мг, а для мужчин — 90. Он содержится в большом количестве не только в цитрусовых, но и в некоторых других продуктах. Например, в чёрной смородине, обычной красном перце, в плодах шиповника, облепихе, петрушке и укропе. Витамин C стимулирует выработку T- и В-лимфоцитов и интерлейкинов — определённых факторов иммунитета, которые играют роль в иммунном ответе на инфекции.