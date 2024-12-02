«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 12:04

Кладезь витамина С и не только: Диетолог рассказала о пользе цитрусовых зимой

Диетолог Круглова: Все цитрусовые — прекрасный источник калия

Врач-диетолог Наталья Круглова напомнила о важности есть цитрусовые в холодное время года. За счёт большого количества витамина С, они защищают организм от вирусов и инфекций. Также эти фрукты богаты другими полезными веществами.

В частности, в апельсине, лимоне, мандаринах, помеле, грейпфруте и прочих цитрусовых содержится бета-каротин. Это провитамин А, который обеспечивает в том числе яркий окрас плодов.

Диетолог предостерегла россиян от чрезмерного увлечения цитрусовыми
Диетолог предостерегла россиян от чрезмерного увлечения цитрусовыми

«Ещё все цитрусовые, как и многие овощи и фрукты, могут быть прекрасным источником калия», — добавила Круглова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что абсолютно все цитрусовые могут присутствовать в рационе людей с нарушением углеводного обмена, с сахарным диабетом или с лишним весом. За счёт содержания пищевых волокон удаётся избежать резкого подъёма сахара в крови или выброса инсулина.

Напомним, суточная норма витамина С для женщин составляет 75 мг, а для мужчин — 90. Он содержится в большом количестве не только в цитрусовых, но и в некоторых других продуктах. Например, в чёрной смородине, обычной красном перце, в плодах шиповника, облепихе, петрушке и укропе. Витамин C стимулирует выработку T- и В-лимфоцитов и интерлейкинов — определённых факторов иммунитета, которые играют роль в иммунном ответе на инфекции.

Обложка ©

freepik/mdjaff

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar