Кладезь витамина С и не только: Диетолог рассказала о пользе цитрусовых зимой

Врач-диетолог Наталья Круглова напомнила о важности есть цитрусовые в холодное время года. За счёт большого количества витамина С, они защищают организм от вирусов и инфекций. Также эти фрукты богаты другими полезными веществами.

В частности, в апельсине, лимоне, мандаринах, помеле, грейпфруте и прочих цитрусовых содержится бета-каротин. Это провитамин А, который обеспечивает в том числе яркий окрас плодов.

«Ещё все цитрусовые, как и многие овощи и фрукты, могут быть прекрасным источником калия», — добавила Круглова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что абсолютно все цитрусовые могут присутствовать в рационе людей с нарушением углеводного обмена, с сахарным диабетом или с лишним весом. За счёт содержания пищевых волокон удаётся избежать резкого подъёма сахара в крови или выброса инсулина.