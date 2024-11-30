Декабрь в Москве может стать самым тёплым с 2020 года

Жителям Москвы рассказали, какой будет погода в первой половине декабря. Для тех, кто ожидает прихода настоящей зимы с морозом и снегом, не очень хорошие новости. В ближайшее время температура воздуха в столице будет выше климатической нормы, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

«Декабрь у нас обещает быть тёплым, с положительной аномалией температур где-то порядка полутора-двух градусов. Это показывает большинство климатических моделей», — заявила Позднякова телеканалу «Звезда».

Существенных осадков также ждать не стоит. Норма для Москвы в декабре составляет 52 мм, и она сохранится в первой половине предновогоднего месяца. Столбики термометров в среднем будут показывать около нуля и чуть ниже. До середины месяца не будет ниже -10 градусов. Что будет дальше с погодой, сказать пока сложно, заявила эксперт.

А согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Москве средняя температура в декабре ожидается на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, таким образом этот месяц может стать самым тёплым с 2020 года.