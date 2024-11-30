«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 12:11

Декабрь в Москве может стать самым тёплым с 2020 года

Жителям Москвы рассказали, какой будет погода в первой половине декабря. Для тех, кто ожидает прихода настоящей зимы с морозом и снегом, не очень хорошие новости. В ближайшее время температура воздуха в столице будет выше климатической нормы, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

«Декабрь у нас обещает быть тёплым, с положительной аномалией температур где-то порядка полутора-двух градусов. Это показывает большинство климатических моделей», — заявила Позднякова телеканалу «Звезда».

«Сильный снег»: Вильфанд предупредил 15 регионов России об опасной погоде
«Сильный снег»: Вильфанд предупредил 15 регионов России об опасной погоде

Существенных осадков также ждать не стоит. Норма для Москвы в декабре составляет 52 мм, и она сохранится в первой половине предновогоднего месяца. Столбики термометров в среднем будут показывать около нуля и чуть ниже. До середины месяца не будет ниже -10 градусов. Что будет дальше с погодой, сказать пока сложно, заявила эксперт.

А согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Москве средняя температура в декабре ожидается на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, таким образом этот месяц может стать самым тёплым с 2020 года.

«‎В первой половине декабря осадков ожидается немного, лишь 2-3 дня отметятся снегом с количеством осадков в 5-8 мм, а большая часть снега придётся на вторую половину месяца. При этом в целом в декабре количество осадков ожидается в пределах 45-60 мм. И, скорее всего, Новый, 2025 года, москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом», — пишет метеоролог.

Стоит отметить, что аномально тёплый декабрь будет не только в Москве, но и по всей России. Сильных холодов не прогнозируют даже на Урале, в Сибири и Якутии, где всегда был большой минус зимой. При этом в сам Новый год в столице может пойти снег и усилиться морозы.

Обложка ©

freepik/alexeyzhilkin

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar