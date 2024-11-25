«Сильный снег»: Вильфанд предупредил 15 регионов России об опасной погоде

Более 15 регионов России на этой неделе столкнутся с опасными погодными условиями. Об этом предупредил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае в понедельник и вторник везде повсеместно пройдут сильные осадки: дождь, снег, мокрый снег, периодами прогнозируется очень сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ветер 15-20 м/с», — приводит ТАСС слова специалиста.

Особенно неблагоприятная погода прогнозируется в Приморском крае и Мурманской области, где обещают сильные осадки и ветер до 22 метров в секунду. На побережье Приморского края ветер может усилиться. Жителям Ленинградской области и прибрежных районов Балтийского моря стоит быть готовыми к дождям и гололёду.

Сложные погодные условия затронут Архангельскую область и Республику Коми, где возможны снегопады и метели. На Дальнем Востоке, включая Амурскую область, юг Хабаровского края и Еврейскую автономную область, ожидаются сильный снег и гололедица.

Жителям Приволжского федерального округа в начале недели стоит ждать дождей и мокрого снега. Гололёд и похолодание прогнозируют в Кировской, Нижегородской, Саратовской и Пензенской областях.

По словам Романа Вильфанда, погодные условия ухудшатся из-за резкого понижения температуры. Это произойдёт из-за поступления холодных воздушных масс. Ночная температура на юге европейской части России будет колебаться от 0 до +5 °C, а днём — от +3 до +8 °C. При этом в некоторых регионах Урала, Сибири и Якутии температурные показатели превысят климатическую норму на 12–20 °C.