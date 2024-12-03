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3 декабря, 14:33

«Глухая крапива» зацвела в московском парке «Останкино» из-за тёплой погоды

Столь раннее цветение растения связано с необычайно высокими температурами для начала зимы. Обложка © Wikipedia

Столь раннее цветение растения связано с необычайно высокими температурами для начала зимы. Обложка © Wikipedia

В столице из-за аномально тёплой погоды зацвело растение яснотка, которое также называют «глухой крапивой». Это необычное явление было зафиксировано в природно-историческом парке «Останкино». Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Неожиданное явление обнаружили биологи, которые наблюдали за состоянием городской флоры. По словам специалистов, столь раннее цветение связано с необычно высокими температурами для этого времени года.

Ранее сообщалось, что в столице из-за аномального тепла начали цвести и другие растения — астры, мягковолосники и трёхрёберники. Это явление вызывает интерес у специалистов, так как подобные изменения в поведении растений могут свидетельствовать о климатических трансформациях.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы продолжает мониторинг состояния городской растительности. Это нужно, чтобы своевременно реагировать на изменения и адаптировать меры по охране окружающей среды. Ведомство также призывает жителей быть внимательными к природе в городе и сообщать о необычных явлениях.

Цветение яснотки в «Останкино» стало своеобразным индикатором климатических изменений, которые требуют пристального изучения и адаптации городских экологических стратегий.

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Ранее метеоролог Роман Менделевич Вильфанд пообещал россиянам аномально тёплый декабрь. По его оценкам, в большей части регионов страны температура будет выше нормы. Это связано с вторжением атлантических воздушных масс в азиатскую часть России.

Валентина Раппопорт
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