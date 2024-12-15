Сильнейший за 90 лет тропический циклон «Шидо» обрушился на французскую Майотту

Тропический циклон «Шидо», обрушившийся на французский департамент Майотта в Индийском океане, стал самым мощным за последние 90 лет. Об этом сообщила французская метеорологическая служба в субботу.

Ранее исследователи из Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Колумбийского университета разработали уникальную глобальную карту климатической опасности. К числу наиболее уязвимых территорий относятся центральный Китай, Япония, Корея, страны Аравийского полуострова, восточная Австралия, а также значительные части Южной Америки и Арктики. Ситуация в Европе вызывает особое беспокойство: летом 2022 года тепловые волны стали причиной 60 тысяч смертей. Главный научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Это вызывает серьёзные изменения в экосистемах и представляет угрозу для страны.