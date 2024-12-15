Сильнейший за 90 лет тропический циклон «Шидо» обрушился на французскую Майотту
Тропический циклон «Шидо», обрушившийся на французский департамент Майотта в Индийском океане, стал самым мощным за последние 90 лет. Об этом сообщила французская метеорологическая служба в субботу.
Из-за приближения стихии местные власти ввели высший уровень погодной опасности. Синоптики предупреждали о возможных порывах ветра, достигающих 250 км/ч, а также обильных осадках.
Циклон «Шидо» обрушился на Майотту. Видео © Х Nahel Belgherze / Cerfia
По информации агентства AFP, ураган унёс жизни двух человек. Исполняющий обязанности министра транспорта Франции Франсуа Дюровре сообщил о серьёзных разрушениях инфраструктуры на острове. В частности, значительные повреждения получил местный аэропорт.
Ранее исследователи из Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Колумбийского университета разработали уникальную глобальную карту климатической опасности. К числу наиболее уязвимых территорий относятся центральный Китай, Япония, Корея, страны Аравийского полуострова, восточная Австралия, а также значительные части Южной Америки и Арктики. Ситуация в Европе вызывает особое беспокойство: летом 2022 года тепловые волны стали причиной 60 тысяч смертей. Главный научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Это вызывает серьёзные изменения в экосистемах и представляет угрозу для страны.
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