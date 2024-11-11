Вильфанд оценил процесс потепления климата в России и в мире

Процесс потепления климата в России значительно ускоряется по сравнению с мировыми показателями. Это подтверждают данные, озвученные научным руководителем Гидрометцентра России Романом Вильфандом в интервью ТАСС.

По словам Вильфанда, глобальное потепление проявляется по-разному в разных регионах планеты, и в России этот процесс наблюдается с гораздо большей интенсивностью. В отличие от тропических зон, где потепление идет медленно, в умеренных широтах, включая территорию РФ, температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по Земле.

Кроме того, в северных регионах, особенно в арктических и субарктических широтах, изменения климата происходят с ещё большей скоростью. Здесь температура возрастает в 3,5 раза быстрее мирового среднего показателя.