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11 ноября, 04:28
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Вильфанд оценил процесс потепления климата в России и в мире

Вильфанд: Потепление в России идет в 2,5 раза быстрее мирового среднего уровня

Процесс потепления климата в России значительно ускоряется по сравнению с мировыми показателями. Это подтверждают данные, озвученные научным руководителем Гидрометцентра России Романом Вильфандом в интервью ТАСС.

По словам Вильфанда, глобальное потепление проявляется по-разному в разных регионах планеты, и в России этот процесс наблюдается с гораздо большей интенсивностью. В отличие от тропических зон, где потепление идет медленно, в умеренных широтах, включая территорию РФ, температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по Земле.

Кроме того, в северных регионах, особенно в арктических и субарктических широтах, изменения климата происходят с ещё большей скоростью. Здесь температура возрастает в 3,5 раза быстрее мирового среднего показателя.

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Ранее Путин заявил, что в России хорошо осведомлены о процессах глобального потепления, так как у нас этот процесс протекает быстрее, чем в других частях света. Например, в Европе за последние десять лет температура повысилась на 0,5 градуса, а в Арктике — на 0,7 градуса.

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Shatterstock / FOTODOM / Nature Wildlife Videos

Тимур Хингеев
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