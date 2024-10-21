Алмазная пыль спасения. Учёные придумали необычный способ избежать глобального бедствия

Замедлить или даже остановить изменение климата на Земле можно с помощью алмазов, пишет Geophysical Research Letters. Сообщается, что учёные предложили заполнить верхние слои атмосферы планеты мельчайшими частицами драгоценного камня. По их расчётам, они будут частично перекрывать собой солнечный свет и таким образом охладят планету до комфортного уровня.

Отмечается, что геофизиков вдохновило в том числе извержение вулкана Пинатубо в 1991 году. Тогда огромное количество взвешенных частиц достигло стратосферы, постепенно распространилось вокруг Земли и привело к снижению средних температур по всей планете на 0,5 градуса Цельсия в течение нескольких лет.

Извержение вулкана Пинатубо в 1991 году. Коллаж © Life.ru

Кроме того, учёные подозревают, что именно выброс в атмосферу сажи и пыли стал основной причиной гибели динозавров, то есть массового вымирания после падения астероида 66 миллионов лет назад: поднявшееся вещество окутало Землю непроницаемым одеялом и это привело к холоду и голоду. Но в данном случае, по мнению исследователей, по той же схеме можно, наоборот, спасти планету.

Они смоделировали «поведение» атмосферы при попадании в неё больших масс разнообразных частиц. Среди них рассматривали серу как не в пример менее дорогой аналог алмаза для тех же целей. Но учёные вынуждены признать, что у серы в этом смысле есть как минимум один серьёзный недостаток: она будет химически реагировать с окружающими веществами и может породить кислотные дожди. Меж тем алмазная пыль с этой точки зрения абсолютно безопасна.