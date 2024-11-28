Уязвимые зоны: Учёные создали первую в мире карту зон климатической опасности

Исследователи из Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Колумбийского университета разработали уникальную глобальную карту климатической опасности. Результаты их труда, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), анализируют последствия экстремальной жары на протяжении последних 65 лет, показывая регионы, где температурные аномалии становятся особенно опасными.

К числу наиболее уязвимых территорий относятся центральный Китай, Япония, Корея, страны Аравийского полуострова, восточная Австралия, а также значительные части Южной Америки и Арктики. Ситуация в северо-западной Европе вызывает особое беспокойство: летом 2022 года тепловые волны стали причиной 60 тысяч смертей, а в 2023 году жертвами жары стали ещё 47 тысяч человек. Рекорды температуры были зафиксированы не только в странах Европы, таких как Австрия и Франция, но и в юго-западных регионах США, включая Калифорнию.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в ряде областей экстремальные температуры нарастают быстрее, чем предсказывали климатические модели. В то же время в некоторых регионах, таких как север США, юг Канады, внутренние районы Южной Америки, Сибирь и северная Австралия, темпы повышения температуры остаются ниже прогнозируемых.

Карта также акцентирует внимание на угрозах, таких как ураганы, засухи и наводнения, которые наносят вред сельскому хозяйству, водным ресурсам и качеству жизни людей. Особенно остро эти проблемы затрагивают Южную Азию, Африку и южные регионы Америки. Прогнозы показывают, что повышение уровня моря может привести к затоплению обширных прибрежных территорий в Европе, Америке и Азии.

Главной целью создания карты стало предоставление правительствам и международным организациям инструмента для определения наиболее уязвимых зон. Эти данные помогут разработать стратегию адаптации к климатическим изменениям, направленную на минимизацию рисков и предотвращение катастрофических последствий экстремальной жары.