Уязвимые зоны: Учёные создали первую в мире карту зон климатической опасности

Исследователи из Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Колумбийского университета разработали уникальную глобальную карту климатической опасности. Результаты их труда, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), анализируют последствия экстремальной жары на протяжении последних 65 лет, показывая регионы, где температурные аномалии становятся особенно опасными.