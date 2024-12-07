«Роскосмос» со спутника показал циклон, который принёс в Москву сильный снегопад

«Роскосмос» через спутники отслеживает движение нависшего над Москвой циклона, который вызвал обильный снегопад в столице. Об этом говорится в телеграм-канале госкорпорации.

«Спутники Роскосмоса следят за циклоном над Москвой. Центральный регион России накрыл снегопад. По словам синоптиков, снежный покров в столице вырастет до 9 см», — следует из сообщения.