«Роскосмос» со спутника показал циклон, который принёс в Москву сильный снегопад
«Роскосмос» через спутники отслеживает движение нависшего над Москвой циклона, который вызвал обильный снегопад в столице. Об этом говорится в телеграм-канале госкорпорации.
«Спутники Роскосмоса следят за циклоном над Москвой. Центральный регион России накрыл снегопад. По словам синоптиков, снежный покров в столице вырастет до 9 см», — следует из сообщения.
Ранее об обильных снегопадах в Москве с 5 по 7 декабря предупредила ведущий специалист «Метеоновости». Ночью обещают по -7 градусов, а днём температура будет порядка -5 градусов.
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