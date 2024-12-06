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6 декабря, 08:18

Мощный снегопад и дикий ветер: На Сахалине и Курилах объявлено экстренное предупреждение

МЧС: Экстренное предупреждение объявлено на Сахалине и Курилах из-за циклона

Погода на Сахалине. Обложка © VK / Новости Сахалина и Курил

Погода на Сахалине. Обложка © VK / Новости Сахалина и Курил

В семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил вынесено экстренное предупреждение из-за циклона, который принёс в регион метель и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС РФ.

Речь идёт о пяти муниципальных округах на Сахалине: Ногликский, Александровск-Сахалинский, Тымовский, Смирныховский, Охинский. А также предупреждение объявлено в двух районах Курил: Южно-Курильский, Курильский городской округ. Там, по прогнозам синоптиков, ожидаются порывы ветра до 27 м/с и снегопад.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — говорится в тексте.

Сотрудники МЧС порекомендовали жителям не выходить из домов без острой необходимости, а водителям — быть бдительными на дорогах и не нарушать скоростной режим.

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Татьяна Миссуми
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