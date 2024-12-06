Мощный снегопад и дикий ветер: На Сахалине и Курилах объявлено экстренное предупреждение

В семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил вынесено экстренное предупреждение из-за циклона, который принёс в регион метель и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС РФ.

Речь идёт о пяти муниципальных округах на Сахалине: Ногликский, Александровск-Сахалинский, Тымовский, Смирныховский, Охинский. А также предупреждение объявлено в двух районах Курил: Южно-Курильский, Курильский городской округ. Там, по прогнозам синоптиков, ожидаются порывы ветра до 27 м/с и снегопад.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — говорится в тексте.

Сотрудники МЧС порекомендовали жителям не выходить из домов без острой необходимости, а водителям — быть бдительными на дорогах и не нарушать скоростной режим.