Мощный снегопад и дикий ветер: На Сахалине и Курилах объявлено экстренное предупреждение
МЧС: Экстренное предупреждение объявлено на Сахалине и Курилах из-за циклона
Погода на Сахалине. Обложка © VK / Новости Сахалина и Курил
В семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил вынесено экстренное предупреждение из-за циклона, который принёс в регион метель и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС РФ.
Речь идёт о пяти муниципальных округах на Сахалине: Ногликский, Александровск-Сахалинский, Тымовский, Смирныховский, Охинский. А также предупреждение объявлено в двух районах Курил: Южно-Курильский, Курильский городской округ. Там, по прогнозам синоптиков, ожидаются порывы ветра до 27 м/с и снегопад.
«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — говорится в тексте.
Сотрудники МЧС порекомендовали жителям не выходить из домов без острой необходимости, а водителям — быть бдительными на дорогах и не нарушать скоростной режим.
Ранее на другом конце Тихого океана — в Калифорнии — объявили о введении чрезвычайного положения из-за цунами после землетрясения. По данным Геологической службы США, сейсмическое событие имело магнитуду 7.0.