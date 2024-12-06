Губернатор Калифорнии объявил о введении чрезвычайного положения из-за цунами

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в соцсети X о введении чрезвычайного положения в ответ на сильное землетрясение. По данным Геологической службы США, сейсмическое событие имело магнитуду 7.0.

«Я только что утвердил чрезвычайное положение, чтобы направить больше ресурсов туда, где это необходимо для экстренного реагирования на произошедшее сегодня утром землетрясение магнитудой 7.0», — написал Ньюсом.