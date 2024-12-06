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5 декабря, 21:48

После мощного землетрясения в США объявлено предупреждение о цунами

Цунами может накрыть побережье Калифорнии после землетрясения магнитудой 7.0

На севере Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, сообщает Геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков находился в 16 километрах к юго-западу от округа Гумбольдт.

Толчки зарегистрированы в 10:44 по местному времени (21:44 мск). Вслед за основным землетрясением в регионе произошёл афтершок магнитудой 5,8, эпицентр которого находился севернее города Санта-Роза.

Национальный центр предупреждения о цунами объявил о риске крупных волн вдоль побережья Калифорнии и Орегона. Первые волны могут достигнуть района Сан-Франциско в 12:10 по местному времени. Жителям прибрежных зон разосланы экстренные уведомления с призывом немедленно покинуть низменные районы.

Последствия землетрясения. Видео © X / SophieRainForum

«Ряд мощных волн и сильных течений могут ударить по побережью рядом с вами. Вы в опасности. Уходите от прибрежных вод», — сказано в уведомлении.

В округе Гумбольдт включены сирены оповещения, началась эвакуация населения.В ряде населённых пунктов, включая Беркли, временно закрыты школы. Метрополитен Сан-Франциско приостановил движение поездов до дальнейших распоряжений.

У берегов японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 6,4

Ранее МЧС России призвало собирать «тревожный чемоданчик» и хранить его дома. Он должен помочь выжить при землетрясении, наводнении, пожаре, вооружённых конфликтах и других экстремальных ситуациях.

Обложка ©

X / SophieRainForum

Тимур Хингеев
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