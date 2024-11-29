Что должно входить в «тревожный чемоданчик». Рекомендации спасателей МЧС призвало собирать «тревожный чемоданчик» и хранить его дома. Он должен помочь выжить при землетрясении, наводнении, пожаре, вооружённых конфликтах и других экстремальных ситуациях. Что о нём известно? 29 ноября, 16:11 Набор для выживания должен быть рассчитан на 2–3 дня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Что должно входить в «тревожный чемоданчик»

Набор выживания должен быть рассчитан на 2–3 дня. Он должен включать в себя аптечку первой помощи, фонарик и батарейки, радиоприёмник, нож с набором инструментов, воду и еду, свисток, источники огня, одноразовую посуду и средства гигиены. Это база, но дополнительно можно добавить палатку, спальный мешок, горелку. Всё должно быть сложено в рюкзак, желательно из непромокаемых тканей. Нельзя забывать о документах. Рекомендуется протестировать всё в полевых условиях и, возможно, внести корректировки.

Опыт боевых действий показывает, что отдельное внимание стоит уделить аптечке. Базовое наполнение — жгуты, желательно четыре штуки, чтобы можно было наложить на каждую конечность, индивидуальный перевязочный пакет и ножницы, способные разрезать даже толстые ткани. Также необходимо дополнить набор обезболивающими, бинтами, противоожоговой повязкой, перчатками и средствами для глаз.

— Тактическая аптечка — очень нужный девайс в боевых условиях, в которых есть все необходимые средства, позволяющие сохранить здоровье и жизнь раненому, — говорится в рекомендациях по сбору аптечки.

Кому нужно собирать «тревожный чемоданчик»

МЧС советует иметь запас тем, кто живёт в зонах возможных землетрясений, наводнений, лесных пожаров, у предприятий, работающих с вредными веществами. Советуют и тем, кто проживает у зоны вооружённых конфликтов. Сейчас в нашей стране к таким регионам можно отнести ДНР, ЛНР, Брянскую, Курскую, Белгородскую Запорожскую и Херсонскую области.

Почему сейчас вспомнили о наборе выживания

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В МЧС заявляют, что наличие «тревожного чемоданчика» необязательно, но необходимо оценивать сложившуюся ситуацию. В ведомстве напомнили, что жители нашей страны, пережившие Великую Отечественную войну, делают запасы еды и всего необходимого.

— Вероятность использования «тревожного чемоданчика» в мегаполисе и не в сейсмоопасном регионе низка. В таком случае при себе желательно иметь комплект «первой необходимости» — лёгкий и компактный набор, который удобно носить с собой, — пояснили в ведомстве.

Рекомендации были опубликованы ещё в 2020 году. Пункт МЧС о зоне вооружённых конфликтов сейчас актуален. Учитывая, что западные страны разрешили удары дальнобойными ракетами по «старой» территории России.

Рекомендации по формированию набора выживания публиковались и ранее. Так, в октябре 2023 года администрация Феодосии опубликовала рекомендации по сбору. Но тогда на них никто не обратил внимания.

Авторы Даниил Черных