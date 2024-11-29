Консервы и фонарик: Россиянам напомнили, что нужно сложить в «тревожный чемоданчик»

В МЧС России советуют жителям регионов, подверженных природным катастрофам и риску вооружённых конфликтов, заранее подготовить так называемый «тревожный чемоданчик». Этот базовый набор вещей поможет обеспечить автономное существование в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или эвакуации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Состав «тревожного чемоданчика» может варьироваться в зависимости от конкретных условий проживания. Вот основные вещи, которые в него стоит положить: Предметы первой необходимости: аптечка, фонарик, универсальный нож.

Средства связи: мини-радиоприёмник или мобильный телефон с такой функцией.

Питание и вода: калорийные продукты на 2–3 суток, например, протеиновые батончики и консервы.

Одежда: сменное бельё, упакованное в пакеты для защиты от влаги.

Документы и деньги: копия паспорта и наличные средства.

Чтобы правильно упаковать вещи в чемоданчике, рекомендуется использовать туристическое правило: лёгкие и часто используемые предметы разместить сверху и в карманах рюкзака, а более объёмные вещи, такие как сменное бельё и еда, положить на дно. Для защиты содержимого от влаги стоит применять вакуумные пакеты с зажимом.

Жителям крупных городов необязательно собирать большой «чемоданчик», можно ограничиться аптечкой и туристическим набором с универсальным ножом. «Вероятность использования «тревожного чемоданчика» в мегаполисе и не в сейсмоопасном регионе низка. В таком случае при себе желательно иметь комплект «первой необходимости», — рассказали в МЧС России.

Как подчеркнули специалисты, наличие «тревожного чемоданчика» может стать критически важным в условиях, когда доступ к воде, еде и теплу временно отсутствует. Подготовка к потенциальным чрезвычайным ситуациям позволяет не только сохранить жизнь и здоровье, но и минимизировать стресс в условиях катаклизмов.