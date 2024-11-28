Восемь дней без света и воды: Мощный снегопад отправил жителей тверской деревни в XIX век

«У нас электричество пропало в прошлый четверг. Сразу обратились в «Россети», но они постоянно переносят сроки. Электриков в деревне не было вообще. Ближайший нормальный магазин в городе Старица. Воды нет, никто ничего не подвозил. Обращались и в МЧС, и к главе района, и в местную прокуратуру, все говорят: ждите, работаем», — рассказал «Газете.ru» житель деревни по имени Андрей.

Прокуратура ответила на обращение в телефонном разговоре, что глава района отчитался, что свет есть. Глава Новоямского сельского поселения рассказал, что восстановили только одну фазу, у нас в деревне есть и другая. По словам Андрея, живётся тяжело и уже сдают нервы, ведь нельзя ни помыться, ни в туалет сходить. К тому же стухли все запасы еды, и приходится каждый день ездить в город за пропитанием для себя и животных. Пока же жители отапливают дома с помощью старой дырявой печки. При этом под утро температура в доме понижается до пяти градусов.